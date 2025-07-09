Штраф и тюремный срок: Адвокат раскрыл, чем обернётся учёба в Йеле* для россиян после

По его словам, потенциальные юридические последствия начнут действовать после 8 июля 2025 года.
«Учёба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета* после 8 июля может расцениваться как “участие в деятельности нежелательной организации”. Это влечёт сначала административный штраф от 5 тысяч рублей до полумиллиона, а при повторном нарушении — уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы», — пояснил Жорин.
Адвокат также отметил, что оплата обучения в престижном американском университете будет расцениваться как «финансирование деятельности нежелательной организации», что влечёт за собой уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.
Жорин особо подчеркнул, что дипломы и любое участие в программах Йельского университета*, полученные до официального признания его нежелательной организацией (то есть до 8 июля 2025 года), остаются действительными, поскольку закон не имеет обратной силы.
Напомним, накануне Генеральная прокуратура России сообщила о признании Йельского университета* нежелательной организацией на территории страны. Вместе с Гарвардом и Принстоном он входит в «Большую тройку» «Лиги плюща».
*Признан нежелательным на территории РФ.