Штраф и тюремный срок: Адвокат раскрыл, чем обернётся учёба в Йеле* для россиян после

«Учёба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета* после 8 июля может расцениваться как “участие в деятельности нежелательной организации”. Это влечёт сначала административный штраф от 5 тысяч рублей до полумиллиона, а при повторном нарушении — уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы», — пояснил Жорин.