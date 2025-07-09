Новые регионы интегрировали в систему соцподдержки россиян

Он отметил, что в целом на пенсионное обеспечение 43,6 миллиона российских пенсионеров было направлено 11,1 триллиона рублей за прошлый год. Это более 68% расходов Соцфонда. В сфере социальной поддержки россиянам оказали 280 миллионов услуг по 121 мере помощи.