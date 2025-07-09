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Посольство США в Йемене заявило о похищении хуситами экипажа судна Eternity C

Хуситы похитили членов экипажа атакованного судна Eternity C, среди которых был гражданин России. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в посольстве США в Йемене.

Хуситы похитили членов экипажа атакованного судна Eternity C, среди которых был гражданин России. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в посольстве США в Йемене.

— Посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили членов экипажа атакованного судна Eternity C, среди которых был гражданин России, — передает ТАСС.

8 июля в СМИ появилась информация о том, что в результате вооруженной атаки на греческое судно Eternity С в Красном море погибли два человека и пострадал россиянин, работавший на этом корабле электриком — ему ампутировали ногу. По данным журналистов, всего экипаж судна состоял из 22 человек — 21 филиппинца и одного россиянина. У берегов Йемена на корабль напали морские дроны и быстроходные катера.

16 марта члены хуситского движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на американский авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его военные корабли с использованием 18 ракет и беспилотника. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что они планируют продолжать наносить удары на американские военные суда в Красном и Аравийском морях в ответ на удары войск США по Йемену.