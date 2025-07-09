Выборный: платная учеба в Йельском университете грозит уголовным наказанием

За нарушение может последовать как административное наказание по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной в РФ (ст. 20.33 КоАП), так и уголовное — по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, которую признали нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ), ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.