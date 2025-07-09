Выборный: платная учеба в Йельском университете грозит уголовным наказанием

Обучение в Йельском университете* на платной основе и распространение информации о вузе могут расценить как финансирование нежелательной организации, за это предусмотрено административные или уголовное наказание, заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
«Признание деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации влечет за собой серьезные последствия», — сказал он в интервью РИА Новости.
Выборный отметил, что участие в деятельности такой организации запрещено в любой форме, включая предоставление или сбор средств, а также оказание финансовых услуг для обеспечения ее работы.
«Плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ею мероприятиях, распространение информации о ней, иные действия, способствующие продолжению ее деятельности, правоприменитель вправе квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности», — пояснил Выборный.
За нарушение может последовать как административное наказание по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной в РФ (ст. 20.33 КоАП), так и уголовное — по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, которую признали нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ), ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура России сообщила о признании американского Йельского университета* (Yale Univercity) нежелательной организацией. По данным ведомства, на базе университета функционирует Школа международных отношений, где готовят студентов к «глобальному лидерству», а на самом деле обучают оппозиционных лидеров иностранных государств.
* Деятельность организаций признана нежелательной в России.