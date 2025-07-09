В Минобороны Польши заявили, что Балтика стала внутренним морем НАТО

Балтика стала внутренним море Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит пресс-служба ведомства.
По словам польского министра, Балтийское море стало внутренней акваторией НАТО после того, как в блок вступили Финляндия и Швеция. Косиняк-Камыш также заявил, что укрепление побережья Балтийского моря в Польше якобы является «данью уважения» альянсу.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, что российская сторона готова дать ответ в случае злоупотребления со стороны кораблей НАТО в Балтийском море. Дипломат также подчеркнула, что Москва продолжает отслеживать ситуацию в акватории.