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В Минобороны Польши заявили, что Балтика стала внутренним морем НАТО

Глава Минобороны Польши назвал укрепление побережья Балтийского моря данью уважения НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Балтика стала внутренним море Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам польского министра, Балтийское море стало внутренней акваторией НАТО после того, как в блок вступили Финляндия и Швеция. Косиняк-Камыш также заявил, что укрепление побережья Балтийского моря в Польше якобы является «данью уважения» альянсу.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, что российская сторона готова дать ответ в случае злоупотребления со стороны кораблей НАТО в Балтийском море. Дипломат также подчеркнула, что Москва продолжает отслеживать ситуацию в акватории.

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