Ограничения на посещение лесов введены в трех регионах

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых районах Витебской, Могилевской и Гомельской областей ввели ограничение на посещение лесов. В остальных регионах страны — зеленый свет. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Ограничения действуют в 10 районах Витебской области и 11 — Могилевской. В Гомельской области зеленым цветом отмечены только три района: Житковичский, Октябрьский и Лельчицкий.
Как разъяснили в ведомстве, при введении ограничительных мер заходить в лес разрешается только для прогулок, сбора грибов или ягод. Въезжать на территорию леса на машине запрещено, как и разводить костры.
Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-