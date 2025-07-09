Робот-хирург впервые самостоятельно провел сложную операцию без подсказок человека

Успешное решение роботом этих задач вдохновило Кригера и других ученых на создание более продвинутого робота-хирурга, способного учиться проводить операции, наблюдая за действиями человека-врача, и осуществлять их без подсказок со стороны людей. Для решения этой задачи ученые разработали ИИ, построенный на базе двух нейросетей-трансформеров, одна из которых анализировала снимки с эндоскопа и формулировала общие инструкции, а вторая — преобразовала эти рекомендации в команды для робота.