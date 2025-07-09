Ученые назвали самые важные для долголетия системы организма

Скорость старения мозга и иммунной системы может оказывать куда более существенное влияние на продолжительность жизни, чем состояние сердца или легких. Такое открытие сделали ученые из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай, штат Нью-Йорк.
Исследователи рассмотрели около трех тысяч белков в крови более чем 44 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Возраст каждого донора составил от 40 до 70 лет.
Анализируя распределение белков по организму, ученые смогли оценить состояние 11 основных систем и органов человека. После этого исследователи предоставили данные искусственному интеллекту, модель которого умеет предсказывать «возраст» каждой из этих областей на основе состава крови. На основе полученной информации, специалисты смогли выдели случае, когда некоторые органы и системы старели быстрее или медленнее остальных.
Таким образом, ученые обнаружили, что даже одна раньше времени изношенная составляющая организма серьезно повышала риск ранней смерти человека. Наибольшую опасность при этом приносит старение сердца и иммунной системы. У таких людей вероятность летального исхода в течение последующих 11 лет была в 1,5−3 раза выше. Также выяснилось, что молодые на биологическом уровне мозг и иммунитет понижают риск скорой смерти.
— Мозг и иммунная система координируют многие другие процессы в организме. Их дисфункция может вызывать каскадные нарушения, что неудивительно с точки зрения влияния на долголетие, — поясняет один из авторов исследования Гамильтон Се-Хви О.
Тем не менее, исследователи отметили, что такие белковые маркеры не всегда на сто процентов отражают состояние внутренних органов. Эта неточность может привести к тому, что значение части органов в этом контексте может быть переоценено, передает журнал Nature.
Ученые обнаружили тревожную взаимосвязь между регулярностью ночных кошмаров и повышенным риском раннего ухода из жизни. Выяснилось, что ночные кошмары увеличивают риск преждевременной смерти втрое.