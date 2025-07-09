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Умер сценарист «Отчаянных домохозяек» и «Сопрано» Дэвид Флеботт

Сценарист и продюсер Дэвид Флеботт ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом в среду, 9 июля, сообщила его коллега Лори Паррес.

Сценарист и продюсер Дэвид Флеботт ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом в среду, 9 июля, сообщила его коллега Лори Паррес.

— Ты всегда будешь в настоящем времени, Дэйв. Самый смешной из самых смешных. Непревзойденный в умении подмечать абсурд и превращать его в комическое, превращать то, что ранит, в то, что нас спасает, — передает слова Паррес издание Deadline.

Дэвид Флеботт в 1999 году был номинирован на премию «Эмми» за сериал «Суперджеки». Кроме того, он получил награду Гильдии киноактеров США за работу над проектом «Подпольная империя». Флеботт в период с 2008 по 2012 год был частью съемочной команды культового сериала «Отчаянные домохозяйки». Он также принимал участие в создании проектов «Сопрано», «Я умираю здесь» и «Король Талсы».