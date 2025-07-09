Умер сценарист «Отчаянных домохозяек» и «Сопрано» Дэвид Флеботт

Дэвид Флеботт в 1999 году был номинирован на премию «Эмми» за сериал «Суперджеки». Кроме того, он получил награду Гильдии киноактеров США за работу над проектом «Подпольная империя». Флеботт в период с 2008 по 2012 год был частью съемочной команды культового сериала «Отчаянные домохозяйки». Он также принимал участие в создании проектов «Сопрано», «Я умираю здесь» и «Король Талсы».