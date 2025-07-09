Бесхозные участки, незаконные постройки. КГК Гродненской области проверил гаражные кооперативы

9 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Какие нарушения выявлены при проверке гаражных кооперативов, корреспонденту БЕЛТА рассказали в КГК Гродненской области.
«Самые распространенные нарушения и недостатки, которые выявили контролеры, — скопление бытового и строительного мусора, неэксплуатируемых автомобилей и непригодных запасных частей, изношенных шин, ямы и выбоины на проездных путях, незаконно установленные гаражи, — рассказала заместитель председателя КГК Гродненской области Татьяна Слабыш. — К примеру, на территории гаражного кооператива “Фабричный 3” в Гродно и прилегающей к нему территории отмечается скопление бытового и строительного мусора. На территории кооператива “Мираж” в областном центре и рядом с ним — скопление бытового и строительного мусора, неэксплуатируемых автомобилей и непригодных запасных частей, изношенных шин, в хаотичном порядке расставлены металлические гаражи. В ГК “Химик-авто” в Гродно, кроме груд строительного мусора, повсеместно нарушено асфальтное покрытие, проездные пути в ямах и выбоинах. В кооперативе “Кардан-Сервис” в Гродно, кроме всех перечисленных выше недостатков, не ограждена и не имеет твердого водонепроницаемого покрытия площадка для временного хранения отходов, а крыши некоторых гаражей поросли деревьями. Аналогичные проблемы выявлены в гаражных кооперативах в Щучине и Лиде».
В ходе проверок обнаружены и незаконно установленные капитальные и металлические гаражи, которые не подлежат легализации. В КГК также отметили, что есть проблемы с заключением договоров на оказание услуг по вывозу коммунальных отходов, а также с хранением отходов только в специально отведенных для этих целей местах. Так, в Гродненской области на 1 марта этого года только 63% гаражных кооперативов заключили договоры с предприятиями ЖКХ на услугу по вывозу отходов. А в ряде районов этот процент и того ниже: в Вороновском — 25%, Гродненском — 38,8%, Лидском — 47%. Возникают вопросы и по оплате в полном объеме оказанных услуг по вывозу отходов — задолженность на 1 марта составляла Br3,6 тыс.
В КГК обратили внимание на еще один важный момент. «Не всегда жителям городов и районов доступна информация о наличии свободных мест в гаражных кооперативах, — отметила Татьяна Слабыш. — Так, например, только в Лидском районе имеется 402 бесхозных гаража, Кроме того, есть свободные земельные участки для размещения или строительства гаражей. В целом по региону их насчитывается 603, в том числе в Сморгонском районе — 239, в Слонимском — 229; в Новогрудском — 56. В то же время у населения есть на них спрос. В Гродненской области на учете нуждающихся в местах хранения транспортных средств состоит 1481 гражданин».
Кроме того, в регионе насчитывается 6256 временных индивидуальных гаражей, хотя, согласно нормам законодательства, их строительство или установка не допускаются. Больше всего таких гаражей — 5653 — в Лидском районе. -0-