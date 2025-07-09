Бесхозные участки, незаконные постройки. КГК Гродненской области проверил гаражные кооперативы

В ходе проверок обнаружены и незаконно установленные капитальные и металлические гаражи, которые не подлежат легализации. В КГК также отметили, что есть проблемы с заключением договоров на оказание услуг по вывозу коммунальных отходов, а также с хранением отходов только в специально отведенных для этих целей местах. Так, в Гродненской области на 1 марта этого года только 63% гаражных кооперативов заключили договоры с предприятиями ЖКХ на услугу по вывозу отходов. А в ряде районов этот процент и того ниже: в Вороновском — 25%, Гродненском — 38,8%, Лидском — 47%. Возникают вопросы и по оплате в полном объеме оказанных услуг по вывозу отходов — задолженность на 1 марта составляла Br3,6 тыс.