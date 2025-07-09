Ветер в столичном регионе разогнался до ураганных значений

В Ближнем Подмосковье прошел ураган: в столичном аэропорту Шереметьево в период с 17:16 до 17:25 порывы ветра достигали ураганных значений — 33 метра в секунду. Об этом в среду, 9 июля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
— По шкале Бофорта это самый максимальный 12-бальный шторм! — написал метеоролог в своем Telegram-канале.
Из-за ветра в Московской области уже 14 деревьев упали на проезжую часть. По данным регионального Министерства транспорта, больше всего ущерба было нанесено пяти округам — Солнечногорску, Истре, Рузскому, Дмитровскому и Электростали. В текущий момент специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды.
В тот же день СМИ сообщили о ливне и граде, которые обрушились на территорию Омска. В некоторых районах города, в частности, в Старом Кировске и районе железнодорожного вокзала, выпал град размером с черешню.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что холодный атмосферный фронт принесет в столичный регион ливни, грозы и, возможно, град, но в столице не прогнозируются рекордные осадки.