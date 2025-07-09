Баскетбол и Ближний Восток: кто такой Михаил Богданов, которого Путин снял с должности замглавы МИДа

После 12 лет работы на посту спецпредставителя президента по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал мрезидент России Владимир Путин 9 июля. Подробнее о дипломате с 50-летним стажем, бывшем баскетболисте и авторе книги о международных отношениях — в материале URA.RU.