Вашингтон ввел санкции против представителя ООН: о ком речь

Госсекретарь США подчеркнул, что Альбанезе пыталась спровоцировать МУС на действия против официальных лиц и руководителей США и Израиля. Рубио также заявил, что Вашингтон не намерен терпеть политическое и экономическое противостояние спецдокладчика Совета ООН в отношении США.