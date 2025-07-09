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Вашингтон ввел санкции против представителя ООН: о ком речь

Рубио: США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Налагаю санкции на специального докладчика Совета ООН по правам человека за ее незаконные и постыдные попытки спровоцировать Международный уголовный», — написал Рубио в личном аккаунте в социальной сети.

Госсекретарь США подчеркнул, что Альбанезе пыталась спровоцировать МУС на действия против официальных лиц и руководителей США и Израиля. Рубио также заявил, что Вашингтон не намерен терпеть политическое и экономическое противостояние спецдокладчика Совета ООН в отношении США.

Ранее KP.RU сообщал, что Марко Рубио выступает за введение новых антироссийских санкций. Однако, как заявил президент США Дональд Трамп, утверждение новых ограничений против РФ зависит только от него.

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