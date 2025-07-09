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Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

Балтийское море стало внутренним морем Североатлантического альянса (НАТО), после того как к объединению присоединились Швеция и Финляндия. С таким заявлением выступил министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш в рамках подписания контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.

Балтийское море стало внутренним морем Североатлантического альянса (НАТО), после того как к объединению присоединились Швеция и Финляндия. С таким заявлением выступил министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш в рамках подписания контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.

Согласно договоренности, польская армия получит 18 радиолокационных станций. Их планируется разместить вдоль балтийского побережья «для иллюстрации того, что происходит на море и в воздухе», говорится в заявлении Минобороны страны.

Косиняк-Камыш утверждает, что эта система коснется и некоторых районов Польши, которые граничат с Калининградской областью.

— Каждое укрепление нашего побережья, нашего Балтийского моря — это тоже дань уважения странам альянса НАТО, членом которого мы являемся, — приводят слова министра в материале.

29 апреля помощник президента России Николай Патрушев заявил, что на учениях около российских границ НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. Он отметил, что альянс проводит масштабные тренировки вблизи границ России второй год подряд.

По мнению замминистра иностранных дел России Александра Грушко, учения в Балтийском море, которые активно проводит НАТО, демонстрируют подготовку объединения к потенциальному конфликту с Россией.

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