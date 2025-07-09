Адвокат Жорин предупредил о лишении свободы и штрафах за обучение в Йеле*

Гражданам России может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет за поступление и прохождение обучения в Йельском университете*, который был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Об этом предупредил адвокат Сергей Жорин.
По словам эксперта, теперь учеба в этом американском университете может быть расценена как участие в деятельности нежелательной организации. Юрист уточнил, что при этом обучение в Йеле* на платной основе с точки зрения российского законодательства отныне считается финансированием такой организации.
— Дипломы и участие, полученные до признания, остаются действительными — обратной силы нет, — передает слова Жорина ТАСС.
Представители Генпрокуратуры объяснили признание Йеля нежелательной организацией тем, что деятельность университета направлена на международную блокаду России, дестабилизацию обстановки внутри страны, а также на нарушение ее территориальной целостности.
Ранее ведомство также признало нежелательной организацию Amnesty International*, в которой, как отметили в Генпрокуратуре, готовили русофобские проекты, оплаченные пособниками киевского режима.
*Организации признаны нежелательными на территории России.