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Адвокат Жорин предупредил о лишении свободы и штрафах за обучение в Йеле*

Гражданам России может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет за поступление и прохождение обучения в Йельском университете*, который был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Об этом предупредил адвокат Сергей Жорин.

Гражданам России может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет за поступление и прохождение обучения в Йельском университете*, который был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Об этом предупредил адвокат Сергей Жорин.

По словам эксперта, теперь учеба в этом американском университете может быть расценена как участие в деятельности нежелательной организации. Юрист уточнил, что при этом обучение в Йеле* на платной основе с точки зрения российского законодательства отныне считается финансированием такой организации.

— Дипломы и участие, полученные до признания, остаются действительными — обратной силы нет, — передает слова Жорина ТАСС.

Представители Генпрокуратуры объяснили признание Йеля нежелательной организацией тем, что деятельность университета направлена на международную блокаду России, дестабилизацию обстановки внутри страны, а также на нарушение ее территориальной целостности.

Ранее ведомство также признало нежелательной организацию Amnesty International*, в которой, как отметили в Генпрокуратуре, готовили русофобские проекты, оплаченные пособниками киевского режима.

*Организации признаны нежелательными на территории России.