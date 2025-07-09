Боец Девятов рассказал, как спас сослуживцев в Кременских лесах

В зоне спецоперации группа военнослужащих РФ выбралась из окружения ВСУ в Кременских лесах, младший лейтенант Максим Девятов рассказал о подробностях боя, пишет «Красная звезда».
По словам Максима Девятова, он возращался с напарником с боевого дежурства. Тогда они услышали по радиосвязи, что группа военнослужащих попала «в клещи». Максим Девятов и его напарник выдвинулись на место и вступили в бой.
«Почти вся группа была ранена, кроме четверых бойцов, которые перешли под мое командование. Мы с ними еще несколько часов держали оборону. Противник выдохся, его атака захлебнулась», — рассказал боец.
Издание отмечает, что за подвиг в Кременских лесах Максим Девятов удостоился звания Героя России.
Ранее сообщалось, что российский боец спас четырех сослуживцев и взял под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области.