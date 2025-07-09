Врач Илюхина предупредила о микротравмах и воспалении из-за туалетной бумаги

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал пользоваться гигиеническим душем вместо туалетной бумаги. Он отметил, что это средство гигиены крайне удобно и полезно и подчеркнул, что поза, которую требуется принять при использовании гигиенического душа, гораздо более естественная и физиологичная, чем то, как человек сидит на унитазе.