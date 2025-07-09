Врач Илюхина предупредила о микротравмах и воспалении из-за туалетной бумаги

Туалетная бумага, особенно если она жесткая и содержит ароматизаторы, может привести к микротравмам и аллергическим реакциям. Об этом заявила гинеколог Татьяна Илюхина.
— Если бумага тонкая и некачественная, ее мелкие кусочки остаются в промежности и вызывают воспаление, — пояснила специалист.
Она рекомендовала выбирать мягкую, гипоаллергенную и трехслойную бумагу. Врач также отметила, что после дефекации не стоит использовать влажные салфетки — в крайнем случае следует пользоваться теми, в составе которых отсутствует спирт, написала Илюхина в своем Telegram-канале.
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал пользоваться гигиеническим душем вместо туалетной бумаги. Он отметил, что это средство гигиены крайне удобно и полезно и подчеркнул, что поза, которую требуется принять при использовании гигиенического душа, гораздо более естественная и физиологичная, чем то, как человек сидит на унитазе.
Онколог, колоректальный хирург Лай Сюэ посоветовал проводить в туалете не более 10 минут. В противном случае, по его словам, растет риск развития геморроя. Причиной врач назвал давление сиденья унитаза на ягодицы, которое влияет на кровообращение в этой области. Из-за этого сосуды в малом тазу расширяются и наполняются кровью.