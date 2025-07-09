Эколог оценил безопасность пляжей в Геленджике, где скоро откроют аэропорт

Выброшенный в море после крушения танкеров мазут не добрался до пляжей Геленджика. Поэтому отдыхать в этом городе можно без вреда для здоровья. С таким мнением выступил эколог Роман Пукалов.
Кроме того, специалист напомнил, что Роспотребнадзор также не закрывал геленджикские пляжи для купания.
— Я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только легкие фракции мазута, — сказал Пукалов.
Также он сослался на исследования водолазов, результаты которых доказывают отсутствие тяжелых фракций мазута в этих регионах, передает Life.ru.
О том, что аэропорт Геленджика возобновит работу впервые за три года в среду, 9 июля, сообщил Минтранс. Проверки безопасности выполнения полетов провели эксперты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. До конца текущего года рабочие должны закончить обновление инфраструктуры авиагавани.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.
Однако в январе стало известно, что Морспасслужба завершила откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», которая встала на мель у мыса Панагия. Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил всех участников этой сложной операции.