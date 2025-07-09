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Украинского вратаря «Реала» Лунина затравили за слово на русском языке

Андрей Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке.

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на просьбу произнести слово на родном языке, ответив при этом на русском. Видеозапись данного момента была размещена в социальной сети X* на странице команды.

Перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира в США против французского «ПСЖ», футболистов «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на своем родном языке. Лунин же сказал «полуфинал» по-русски, вместо украинского варианта «півфінал».

Данный факт вызвал волну возмущения среди украинских футбольных болельщиков, оставивших множество гневных комментариев в адрес Лунина.

«Друг, у тебя что-то с дикцией или челюстью? Намекни нам, потому что плохо получается произносить ““півфінал””, — написал один из пользователей в комментариях.

Игра между «ПСЖ» и «Реалом» проходит 9 июля. За парижский клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.