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Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова посмертно наградят

Врио губернатора региона Хинштейн отметил, что сотрудник Росгвардии погиб как герой.

Источник: Аргументы и факты

Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курской области сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет посмертно награжден орденом Мужества. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Погибший вчера при атаке ВСУ на пляж в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что прапорщик Гаврилов погиб как герой. После первого удара БПЛА он прибыл на место происшествия, где помогал эвакуировать людей. Именно тогда произошел второй удар. 27-летний росгвардеец погиб на месте.

Ранее стало известно, что пятилетний мальчик, защитивший мать во время обстрела Курска, умер по пути в больницу.

На Театральной площади в Курске появился стихийный мемориал в память о погибших людям в результате атаки со стороны украинских войск.

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