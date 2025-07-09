67-летняя бабушка из Тюмени вошла в список Forbes

По данным LiveDune, она публикует от двух до трёх рекламных постов каждый месяц, за которые получает от 45 до 90 тысяч рублей за каждую рекламу. В 2023 году Ольга отметила, что не хочет увеличивать число подписчиков, ей комфортно с теми, кто уже есть. У неё появились постоянная аудитория, с которой она общается и делится личными событиями.