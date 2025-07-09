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67-летняя бабушка из Тюмени вошла в список Forbes

67-летняя пенсионерка из Тюмени Ольга Тихонова попала в список популярных видеоблогеров для пожилых людей по версии Forbes. Она делится в соцсетях рецептами и историями о своём родном городе, сообщает официальный сайт издания.

Источник: Life.ru

Ольга Тихонова начала вести видеоблог в 2020 году после операции. В это время она чувствовала себя одинокой, так как муж был на работе, а друзья приходили редко. По совету дочери россиянка решила создать блог, получив от неё советы по съёмке и размещению видео. Сейчас у Тихоновой более 35 тысяч подписчиков в Telegram.

По данным LiveDune, она публикует от двух до трёх рекламных постов каждый месяц, за которые получает от 45 до 90 тысяч рублей за каждую рекламу. В 2023 году Ольга отметила, что не хочет увеличивать число подписчиков, ей комфортно с теми, кто уже есть. У неё появились постоянная аудитория, с которой она общается и делится личными событиями.

Ранее российский Forbes представил расширенный список номинантов премии «30 до 30», выделяющей достижения молодых россиян до 30 лет. В лонг-лист вошли 100 талантливых фигур из разных сфер. Самой юной номинанткой стала четырёхлетняя Ева Карпикау в категории «Новые медиа». Маленькая блогерша ведёт популярный блог, публикуя танцевальные видео, участвуя в челленджах и рассуждая о любви и красоте природы. За год она собрала свыше миллиона подписчиков, а её ролики набирают миллионы просмотров.