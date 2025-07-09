В Домодедово рассказали о работе аэропорта в жару

Бутилированная вода доступна в широком ценовом диапазоне. В магазинах «Алёнка» бутылка объёмом 0,5 л стоит 43,99 рубля, в торговых точках «Магнит GO» и «Магнит Сити» — от 89 до 99,99 рублей. В стерильной зоне галереи С вода реализуется по цене от 75 до 100 рублей — в магазинах, кафе и точках с печатной продукцией.