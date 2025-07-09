В Домодедово рассказали о работе аэропорта в жару

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт «Домодедово» готов к работе в условиях высоких температур и обеспечивает доступ к питьевой воде без ограничений, сообщили РИА Новости в авиагавани.
«Аэропорт “Домодедово” обеспечивает стабильную операционную деятельность в условиях повышенных температур… Аэропорт “Домодедово” также обеспечивает бесперебойный доступ к питьевой воде. В терминале установлены пурифайеры — устройства для очистки, охлаждения и подогрева воды», — сообщили в авиагавани.
Бесплатной водой можно воспользоваться без ограничений: в медицинском центре DME MED, семейной зоне Family Service, детской комнате сектора С и зале ожидания для маломобильных пассажиров.
Бутилированная вода доступна в широком ценовом диапазоне. В магазинах «Алёнка» бутылка объёмом 0,5 л стоит 43,99 рубля, в торговых точках «Магнит GO» и «Магнит Сити» — от 89 до 99,99 рублей. В стерильной зоне галереи С вода реализуется по цене от 75 до 100 рублей — в магазинах, кафе и точках с печатной продукцией.
Все инженерные системы, включая вентиляцию и кондиционирование воздуха, прошли плановое техническое обслуживание и функционируют в установленном порядке. Во всех зонах пассажирского терминала действует единая система климатического контроля. «Аэропорт Домодедово продолжает обеспечивать высокий уровень сервиса и устойчивость всех процессов вне зависимости от погодных условий», — добавили в авиагавани.