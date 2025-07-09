Факторы опасности для непосед. В Гомеле прокуратура проверила детские площадки

Так, во всех районах областного центра были выборочно проверены придворовые детские игровые площадки, технические аспекты состояния установленного на них оборудования. Были установлены факты небезопасной эксплуатации. «В частности, выявлены сломанные качели, а также горки в аварийном состоянии. В качелях-балансирах отсутствовали сидения, выступали гвозди. Фундамент этого игрового оборудования находился на поверхности покрытия площадки. В отдельных песочницах было сломано ограждение или вовсе отсутствовало. На одном из игровых комплексов, в котором участки скольжения горок демонтированы, меры по их замене либо установлению ограждения на игровой платформе, с целью предотвращения падения детей, не приняты», — обратили внимание в прокуратуре.