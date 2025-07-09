Факторы опасности для непосед. В Гомеле прокуратура проверила детские площадки

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей в части эксплуатации детских площадок и игрового оборудования на них во дворах. О результатах сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Летом в плане работников прокуратуры есть обязательный пункт — систематический надзор в особых местах — зонах для счастливого детства маленьких горожан. Во время таких выездов выявляют и пресекают факторы, угрожающие безопасности и благополучию детей. «При этом повышенное внимание уделяем тому, как должностные лица исполняют требования законодательства по созданию и обеспечению безопасных условий нахождения несовершеннолетних на игровых площадках», — пояснили в областной прокуратуре.
Так, во всех районах областного центра были выборочно проверены придворовые детские игровые площадки, технические аспекты состояния установленного на них оборудования. Были установлены факты небезопасной эксплуатации. «В частности, выявлены сломанные качели, а также горки в аварийном состоянии. В качелях-балансирах отсутствовали сидения, выступали гвозди. Фундамент этого игрового оборудования находился на поверхности покрытия площадки. В отдельных песочницах было сломано ограждение или вовсе отсутствовало. На одном из игровых комплексов, в котором участки скольжения горок демонтированы, меры по их замене либо установлению ограждения на игровой платформе, с целью предотвращения падения детей, не приняты», — обратили внимание в прокуратуре.
Дальнейшая эксплуатация игрового оборудования в таком состоянии могла быть чревата травмированием детей, поэтому прокурор Гомеля вынес в адрес руководства горисполкома и Гомельского городского ЖКХ представление с требованием устранить нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Реакция не заставила долго ждать. Так, в Новобелицком районе Гомеля оперативно отремонтировали качели и ограждение песочниц, был подсыпан песок, в Советском — заменены деревянные элементы на игровых формах, качели- «вертушки» отремонтированы, произведен демонтаж не подлежащих ремонту качелей, в Центральном — установили новые песочницы, освежили краску на игровом оборудовании, демонтировали аварийные горки.
За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. -0-