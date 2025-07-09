Назад в детство или билет во взрослую жизнь. Самой необычной в Беларуси железной дороге 70 лет

Дамир Протасевич тоже выбрал железную дорогу по своей инициативе. «Я давно увлекаюсь транспортом, в том числе железнодорожным. По меркам этой школы, пришел поздно, в 7 классе. Но в этом тоже есть свои плюсы: мне проще, ведь я уже старше, чем другие ребята, и быстрее могу разобраться в профессии. Пока что больше всего мне понравилось быть дежурным оператором по станции: он ведет журнал, в котором отмечает прибытие и отправление поездов на своей станции и соседних».