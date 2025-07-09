Назад в детство или билет во взрослую жизнь. Самой необычной в Беларуси железной дороге 70 лет

Ровно 70 лет прошло со дня торжественного открытия в Минске Детской железной дороги, которая носит имя Константина Заслонова — белорусского партизана-железнодорожника, Героя Советского Союза. Это не просто уменьшенная копия «Беларускай чыгункі», а один из туристических брендов страны. На проспекте Независимости, где находится отправная станция Заслоново, в честь юбилейной даты состоялась торжественная линейка. Корреспонденты БЕЛТА побывали на мероприятии.
Стать частью команды юных железнодорожников могут ученики пятых-седьмых классов. Основной курс обучения длится три года, но и после ребята при желании, успехах в учебе могут продолжить совершенствовать навыки. Поэтому на церемонии присутствовали школьники разных возрастов. За активное участие в общественной жизни лучшие из них награждены почетными грамотами и памятными подарками.
Как отметил начальник Минского отделения Белорусской железной дороги Владимир Шевченко, Детская железная дорога имени К. С. Заслонова сохранила свои лучшие традиции и по-прежнему востребована — в этом ее уникальность и главное достижение. «Малая Белорусская» дает возможность всем желающим получить теоретический и практический опыт в работе железнодорожного транспорта, развивать техническое творчество, навыки командной работы, а также расширить кругозор.
Со словами напутствия к собравшимся обратился выпускник Детской железной дороги 1993 года, первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Белинтертранс» Юрий Надольский. «Семьдесят лет — достойный рубеж, который малая железная дорога прошла успешно. Дальше — новые победы и достижения, — отметил он. — Хочу сказать спасибо инструкторам за труд и вклад, который вы вносите, а юным железнодорожникам — не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте. Все у вас получится!».
«Позади славный путь, и я уверен, что такой же славный путь у нас впереди, — присоединился к поздравлениям председатель профсоюзного комитета локомотивного депо Минск Леонид Демский, выпускник 1982 года. — На протяжении последних 18 лет был с вами рядом. Волнение, безусловно, всегда присутствует: пришел мальчишкой в четвертом классе. Сейчас возглавляю локомотивное депо Минск. За последние годы провели реконструкцию Детской железной дороги, организовали новогоднее движение поездов. Заменены перроны, капитально отремонтированы локомотивы, вагоны. Построен ангар. С каждым годом двигаемся дальше. Процесс дает свои плоды и результаты: на всех предприятиях, которые посещаю, вижу выпускников. И это дорогого стоит».
Этот год — юбилейный не только для детской магистрали. Он проходит под знаком 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Юные воспитанники Детской железной дороги, ансамбль «Звездочки» Культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД подготовили творческие номера. В том числе артисты исполнили композицию «За того парня», ведь, по словам свидетелей страшных военных дней, когда силы, казалось, покидали, песня помогала открыть второе дыхание.
Несмотря на юный возраст, многие воспитанники «Малой Белорусской» сами просили родителей отдать их учиться в школу юных железнодорожников. Так поступил 11-летний Ян Войнич. «Я пришел заниматься в этом году, потому что сам захотел. Больше всего нравится быть проводником, а в будущем еще хочу попробовать стать машинистом», — рассказал мальчик.
Дамир Протасевич тоже выбрал железную дорогу по своей инициативе. «Я давно увлекаюсь транспортом, в том числе железнодорожным. По меркам этой школы, пришел поздно, в 7 классе. Но в этом тоже есть свои плюсы: мне проще, ведь я уже старше, чем другие ребята, и быстрее могу разобраться в профессии. Пока что больше всего мне понравилось быть дежурным оператором по станции: он ведет журнал, в котором отмечает прибытие и отправление поездов на своей станции и соседних».
Весной 2025 года детская железная дорога имени К. С. Заслонова открыла свой 70-й сезон. За эти годы здесь прошли обучение более 14 тыс. юношей и девушек, многие из которых посвятили свою жизнь стальной магистрали. Поезд «Малой Белорусской» преодолел расстояние свыше 430 тыс. км и перевез более 4,2 млн пассажиров.
Интерес к профессии до сих пор не гаснет, подчеркивает начальник Детской железной дороги Максим Марков. «Очень рад, что Детская железная дорога и сейчас не потеряла свою актуальность, ведь здесь ребята могут реализовать себя. Это и первые шаги в профессию, и становление характера, и умение работать в команде, и, конечно же, железнодорожная романтика», — отметил Максим Марков.
Артем СВИРИДЕНКО,
фото Надежды КОСТЕЦКОЙ,
БЕЛТА. -0-