Появились кадры из крематория, где сжигают переданные Россией тела солдат ВСУ

Покойных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), тела которых Москва передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию членам их семей. Об этом в среду, 9 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.