Покойных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), тела которых Москва передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию членам их семей. Об этом в среду, 9 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
2 июня помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по итогам встречи с украинской стороной Москва передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел бойцов ВСУ в одностороннем порядке. 11 июня Украина получила от России 1212 тел погибших солдат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «отрекся» от погибших граждан его страны. По словам дипломата, в стране в целом происходит депопуляция. Мединский также сообщил, что украинская сторона внезапно перенесла «на неопределенный срок» и приемку тел, и обмен военнопленными.
8 июня иностранные журналисты прибыли в Брянскую область, где осмотрели рефрижераторы с телами украинских военных, подготовленными для передачи Киеву.