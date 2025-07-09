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Несут цветы и игрушки: Стихийный мемориал возник в Курске после смертельного удара ВСУ

В Курске на Театральной площади возник стихийный мемориал, куда жители несут цветы и игрушки в память о жертвах удара ВСУ по городскому пляжу. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Самая большая боль — наш пятилетний герой Анатолий. Никто не думал. Все верили и надеялись на лучшее. Спи спокойно, малыш», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что все погибшие мирные куряне стали жертвами бесчеловечного преступления украинских нацистов.

«Это наша боль. Курск 08.07.2025. Помним. Скорбим», — добавил он.

Напомним, вечером 8 июля украинские вооружённые формирования нанесли удар беспилотниками по городскому пляжу в Курске. Дроны несли на себе по пять килограммов пластита и поражающие элементы в виде металлических шариков. В результате атаки ВСУ погибли четыре человека, среди них — пятилетний Толя, который закрыл собой маму. Ещё несколько жителей города получили ранения и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. СКР завёл уголовное дело о теракте по факту нападения на пляж.

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