Несут цветы и игрушки: Стихийный мемориал возник в Курске после смертельного удара ВСУ

Напомним, вечером 8 июля украинские вооружённые формирования нанесли удар беспилотниками по городскому пляжу в Курске. Дроны несли на себе по пять килограммов пластита и поражающие элементы в виде металлических шариков. В результате атаки ВСУ погибли четыре человека, среди них — пятилетний Толя, который закрыл собой маму. Ещё несколько жителей города получили ранения и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. СКР завёл уголовное дело о теракте по факту нападения на пляж.