Несут цветы и игрушки: Стихийный мемориал возник в Курске после смертельного удара ВСУ

«Самая большая боль — наш пятилетний герой Анатолий. Никто не думал. Все верили и надеялись на лучшее. Спи спокойно, малыш», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что все погибшие мирные куряне стали жертвами бесчеловечного преступления украинских нацистов.
«Это наша боль. Курск 08.07.2025. Помним. Скорбим», — добавил он.
Напомним, вечером 8 июля украинские вооружённые формирования нанесли удар беспилотниками по городскому пляжу в Курске. Дроны несли на себе по пять килограммов пластита и поражающие элементы в виде металлических шариков. В результате атаки ВСУ погибли четыре человека, среди них — пятилетний Толя, который закрыл собой маму. Ещё несколько жителей города получили ранения и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. СКР завёл уголовное дело о теракте по факту нападения на пляж.