Трамп спросил у президента англоязычной Либерии о том, где он выучил английский

3 июля в СМИ появились сообщения о том, что Дональда Трампа заподозрили в деменции после его странного ответа на вопрос журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде. По данным репортеров, американский лидер назвал себя «заключенным» и заявил, что ему предстоит провести «много времени» в новой тюрьме. Трамп аргументировал свои слова тем, что Флорида — его родной штат, хотя он родился в городе Квинс, штат Нью-Йорк.