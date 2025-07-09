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Трамп спросил у президента англоязычной Либерии о том, где он выучил английский

Глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 9 июля, спросил у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, который обладает государственным статусом в обоих государствах.

Глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 9 июля, спросил у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, который обладает государственным статусом в обоих государствах.

— Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают, — отметил американский лидер во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме.

Боакай об этом промолчал, лишь кивая в ответ на вопросы Трампа об образовании. Другие африканские президенты прибыли из стран, где государственными являются французский, португальский и арабский языки. Глава Белого дома слушал их с помощью переводчика, передает РИА Новости.

3 июля в СМИ появились сообщения о том, что Дональда Трампа заподозрили в деменции после его странного ответа на вопрос журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде. По данным репортеров, американский лидер назвал себя «заключенным» и заявил, что ему предстоит провести «много времени» в новой тюрьме. Трамп аргументировал свои слова тем, что Флорида — его родной штат, хотя он родился в городе Квинс, штат Нью-Йорк.

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