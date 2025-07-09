Известный британский актер Хью Грант уснул в королевской ложе во время матча Уимблдона. Забавный момент попал в кадры эфира матча, который транслировался по телевидению, а затем распространился в Сети.
В этот момент проходил матч между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Флавио Коболли. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут и закончилась победой теннисиста из Сербии. Кадрами поделился Telegram-канал РЕН ТВ.
Похожие забавные случаи происходили и с другими известными личностями. Так, в декабре Джо Байден, который на тот момент все еще возглавлял американское правительство, по заявлениям совладельца новостного портала Trending Politics Коллина Рагга, «похоже, уснул» во время Трансафриканского саммита в Анголе, где обсуждалась помощь африканским странам в условиях засухи.
До этого Байден выступил на саммите G20 в Бразилии, после чего развернулся и, перепутав направление движения, забрел вглубь тропического леса Амазонки. На предоставленных кадрах видно, как 81-летний глава Белого дома, одетый в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки Aviator, заканчивает выступление, отворачивается от подиума и идет в сторону леса.