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Йеменские хуситы захватили выживших членов экипажа сухогруза Eternity C

Американские дипломаты призвали немедленно освободить всех членов экипажа Eternity C.

Источник: Аргументы и факты

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа греческого торгового судна Eternity C в Красном море. Об этом сообщили в американском посольстве в Йемене.

«Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям», — следует из заявления дипмиссии.

Также сообщается, что американская сторона требует немедленного и безоговорочного освобождения членов экипажа Eternity C.

Напомним, накануне сообщалось, что гражданин РФ и еще один человек пострадали из-за атаки хуситов на судно Eternity C в Красном море, которое передвигалось под флагом Либерии.