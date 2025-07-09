Йеменские хуситы захватили выживших членов экипажа сухогруза Eternity C

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа греческого торгового судна Eternity C в Красном море. Об этом сообщили в американском посольстве в Йемене.
«Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям», — следует из заявления дипмиссии.
Также сообщается, что американская сторона требует немедленного и безоговорочного освобождения членов экипажа Eternity C.
Напомним, накануне сообщалось, что гражданин РФ и еще один человек пострадали из-за атаки хуситов на судно Eternity C в Красном море, которое передвигалось под флагом Либерии.