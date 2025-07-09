Рэпер Snoop Dogg выпустил клип про подарки в Telegram: Дурову пририсовали козла

Американский рэпер Snoop Dogg выпустил клип о Telegram, на кадрах которого мелькает его создатель Павел Дуров с телом мультипликационного козла. Видеоклип быстро завирусился в Сети.
Кроме того, музыкант в треке «Подарки» называет российского предпринимателя своим «племянником».
«Дайте дорогу, когда я в ударе, я жажду простора. Стикеры, игры в Telegram — все это скоро. Моя частная инфа не на продажу, Почту проверь, мой племянник Паша!» — читает Snoop Dogg.
Как KP.RU писал ранее, в начале июля Snoop Dogg обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с призывом перестать плодить детей. Однако российский бизнесмен не стал молчать и предложил Snoop Dogg продолжить разговор в беседе в Telegram.