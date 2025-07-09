Рэпер Snoop Dogg выпустил клип о Telegram, где Дуров изображен с телом козла

Подписчики основателя Telegram в социальной сети Instagram* стали активно обсуждать его праздничную фотосессию в честь Пасхи. На снимках Дуров с оголенным торсом сидит в хлеву, а рядом с ним два маленьких козленка. Пользователи Сети написали, что его образ напоминает Иисуса Христа. Его пост за три часа набрал более 70 тысяч лайков и свыше трех тысяч комментариев.