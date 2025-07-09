Рэпер Snoop Dogg выпустил клип о Telegram, где Дуров изображен с телом козла

Американский рэпер Келвин Кордозар Бродус — младший, более известный под сценическим псевдонимом Snoop Dogg, выпустил новую песню «Подарки» о мессенджере Telegram. Трек вышел вместе с клипом, в котором создатель платформы Павел Дуров представлен с телом нарисованного козла.
Музыкант в тексте песни называет российского предпринимателя своим «племянником». При этом ранее Snoop Dogg на своей странице в социальной сети X прокомментировал новости о том, что Дуров является активным донором спермы, призвав того «притормозить». После этого бизнесмен предложил рэперу пообщаться на эту тему в Telegram. Кадрами поделился Telegram-канал RT на русском.
Подписчики основателя Telegram в социальной сети Instagram* стали активно обсуждать его праздничную фотосессию в честь Пасхи. На снимках Дуров с оголенным торсом сидит в хлеву, а рядом с ним два маленьких козленка. Пользователи Сети написали, что его образ напоминает Иисуса Христа. Его пост за три часа набрал более 70 тысяч лайков и свыше трех тысяч комментариев.
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