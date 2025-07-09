В Совфеде предложили изымать из свободной продажи 1,4-бутандиол

«В Российской Федерации 1,4-бутандиол включен в таблицу II списка IV прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного постановлением правительства РФ № 681 “Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ”, но в концентрации 15% и более», говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ есть в распоряжении РИА Новости.