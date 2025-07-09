В Совфеде предложили изымать из свободной продажи 1,4-бутандиол

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил поэтапно изымать из свободной продажи 1,4-бутандиол, входящий в список прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, снижая его концентрацию для запрета продажи с 15% до 3% с последующим полным запретом.
«В Российской Федерации 1,4-бутандиол включен в таблицу II списка IV прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного постановлением правительства РФ № 681 “Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ”, но в концентрации 15% и более», говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Кутепова, в целях недопущения ухудшения наркоситуации в Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление кабмина, а именно «о снижении концентрации 1,4-бутандиола … до формулировки “3% процента и более” с последующим снижением концентрации до формулировки “вне зависимости от концентрации”.
Политик, представляющий в Совфеде Северную столицу, отметил, что за последние три года в Санкт-Петербурге остается высоким показатель выявления при острых отравлениях в биосредах пациентов лечебных учреждений метаболитами γ-оксимасляной кислоты (гамма-оксимасляной кислоты — ГОМК) и ее прекурсоров (1,4-бутандиол, γ-бутиролактон).
Сенатор пояснил, что 1,4-бутандиол при поступлении в организм вызывает состояние опьянения, сходное с алкогольным. Для получения должного эффекта достаточно от 0,5 до 2 миллилитров. Прием свыше 2 миллилитров вызывает тяжелую интоксикацию, которая проявляется угнетением сознания до комы и угнетением дыхания. В случае тяжелого отравления возможна смерть от остановки дыхания.
«Систематический прием данного вещества приводит к формированию синдрома зависимости, по своему течению сходного с алкогольным, с формированием запойного злоупотребления и развитием синдрома отмены, часто сопровождающегося помрачением сознания с длительным, тяжелым течением», — отметил он.
При этом 1,4-бутандиол в концентрации менее 15% имеется в свободной продаже. Физические лица могут свободно приобретать его для употребления. При попадании в организм 1,4-бутандиол метаболизируется до γ-бутиролактона, являющегося психотропным веществом с наркотическим эффектом, говорится в обращении.
По словам законодателя, в настоящее время проблема доступности 1,4-бутандиола в концентрации менее 15% крайне актуальна, так как вещество «широко употребляется, в том числе несовершеннолетними».