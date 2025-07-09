В Индии собака спасла 67 человек, предупредив их о надвигающемся оползне

Собака предупредила индийскую деревню Сияти о надвигающемся оползне лаем и спасла 67 человек. Об этом сообщает NDTV.
30 июня ночью в регионе начался сильный дождь, после чего сошёл оползень, уничтоживший около десяти домов.
Спасти людей помог пятимесячный щенок. В полночь животное громко залаяло и разбудило хозяина, который заметил трещину в стене и немедленно предупредил соседей об опасности.
Благодаря собаке 67 человек из 20 семей успели покинуть свои дома и укрылись в местном храме.
Регион серьёзно пострадал от муссонных дождей. С 20 июня в штате Химачал-Прадеш наводнения, оползни и другие стихийные бедствия уже унесли жизни 78 человек. Подобные бедствия затронули также Непал, Пакистан и Китай.
В июне также сообщалось, что в ЮАР жертвами непогоды стали 49 человек.