«Обложила данью практически весь мир». Эксперт Института стран СНГ проанализировал ходы Европы

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обложила данью практически весь мир. Такой акцент сделал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА, анализируя положение Европы на определенных исторических этапах.
По словам эксперта, рассуждая о европейском сообществе, следует понимать, что имеем дело с другой цивилизацией, «причем цивилизацией очень агрессивной и очень хищной, хоть и очень талантливой».
«Это всегда войны на уничтожение». Эксперт о межцивилизационных противостояниях.
Игорь Шишкин указал на две крайности относительно восприятия Европы. «Одна — превозносить Европу, чем у нас занимались с конца 1970-х годов и особенно с начала перестройки. А ведь этот райский сад не Боррель изобрел! Советская пропаганда времен перестройки, российская пропаганда конца 1990-х — начала 2000-х точно так же рисовала из Европы тот самый райский сад, попасть в который — мечта каждого народа, стать членом Европейского союза и прочее. А вторая крайность — доказывать, что там сплошные врожденцы, а также касательно разных мелочей, вплоть до игры с названием: Мелкобритания вместо Великобритании. Извините, но эта цивилизация действительно создала величайшую культуру, и народы, входящие в эту цивилизацию, создали величайшие культуры — французскую, немецкую, итальянскую, английскую», — пояснил он.
По мнению эксперта, европейцы создали великую цивилизацию, которая «смогла практически покорить весь мир». «И это надо признать. К XIX веку почти весь мир европейская цивилизация превратила в свою колонию или полуколонию. И это сделала именно, как говорят, старушка-Европа. Именно старушка-Европа обложила данью практически весь мир, кроме России. Османская империя была больным местом Европы, и все ждали, когда же она окончательно умрет и превратится в колонию. Китай практически был полуколонией. Япония была независимой, но только из-за того, что европейские хищники не могли между собой выяснить, кому из них превратить эту страну в свою колонию. Это было на начало XIX века. А у нас же почему-то об этом забыли и рисовали образ такой благостной прекрасной Европы, на которую все должны ровняться. Некоторые деятели переходили просто на высокий штиль, что Европа та звезда путеводная для всего человечества. И это я практически цитирую человека, который возглавлял один из крупнейших информационно-аналитических центров страны, дававший соответствующие материалы первым лицам государства. И это говорилось на полном серьезе», — заключил он. -0-