«Обложила данью практически весь мир». Эксперт Института стран СНГ проанализировал ходы Европы

По мнению эксперта, европейцы создали великую цивилизацию, которая «смогла практически покорить весь мир». «И это надо признать. К XIX веку почти весь мир европейская цивилизация превратила в свою колонию или полуколонию. И это сделала именно, как говорят, старушка-Европа. Именно старушка-Европа обложила данью практически весь мир, кроме России. Османская империя была больным местом Европы, и все ждали, когда же она окончательно умрет и превратится в колонию. Китай практически был полуколонией. Япония была независимой, но только из-за того, что европейские хищники не могли между собой выяснить, кому из них превратить эту страну в свою колонию. Это было на начало XIX века. А у нас же почему-то об этом забыли и рисовали образ такой благостной прекрасной Европы, на которую все должны ровняться. Некоторые деятели переходили просто на высокий штиль, что Европа та звезда путеводная для всего человечества. И это я практически цитирую человека, который возглавлял один из крупнейших информационно-аналитических центров страны, дававший соответствующие материалы первым лицам государства. И это говорилось на полном серьезе», — заключил он. -0-