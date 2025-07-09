DE: Девочкам в британских школах запретили носить юбки ради равенства полов

Ряд британских школ с 1 сентября вводит запрет на ношению юбок. Руководства учреждений, по их словам, опираются на новые рекомендации, которые представило Министерство образования страны. В них сказано, что форма должна стать более доступной для семей: отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку, кроме того, ношение брюк способствует равенству полов.
Так, образовательные учреждения Northern Education Trust на Северо-востоке Англии уже установили запреты на ношение юбок среди девочек. Однако большинство родителей резко негативно воспринимают нововведения. Они обращают внимание школ на то, что закон лишь устанавливает рекомендацию, а не строгое правило.
— Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество, — возмутилась одна из матерей.
В Министерстве образования ответили, что «в школах ограничивается количество брендированных товаров, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей», поэтому руководство образовательного учреждения имеет право самостоятельно выбирать — придерживаться им этих рекомендаций или нет, а само введение запрета — способствует равенству..
— Переход на брюки для всех учащихся способствует равенству, благодаря чему все ученики чувствуют себя комфортно (…). Брюки также более практичны для активного обучения и передвижения в течение учебного дня, — приводит утверждения ведомства Daily Express.
Изменения в вопросе школьной формы недавно произошли и в России. С 1 июля в стране начал действовать новый ГОСТ на школьную форму. Согласно стандарту, одежда для школьников должна быть светской, эстетичной и комфортной. Также подчеркивается, что крой обязан обеспечивать удобство при сидении и движении.