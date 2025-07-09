DE: Девочкам в британских школах запретили носить юбки ради равенства полов

Ряд британских школ с 1 сентября вводит запрет на ношению юбок. Руководства учреждений, по их словам, опираются на новые рекомендации, которые представило Министерство образования страны. В них сказано, что форма должна стать более доступной для семей: отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку, кроме того, ношение брюк способствует равенству полов.