Астроном КФУ рассказал, какие звездопады можно будет наблюдать в июле в Казани

Нефедьев отметил, что Пегасиды считаются сравнительно слабым потоком, пик активности которого ожидается 9 и 10 июля. По его словам, это будет хорошая возможность для наблюдателей насладиться красотой ночного неба. Радиант потока находится в созвездии Пегаса, которое символизирует вдохновение и творчество. Профессор подчеркнул, что, несмотря на свою относительную слабость, Пегасиды представляют интерес как с астрономической, так и с исторической точки зрения, погружая наблюдателей в атмосферу романтики и мифологии.