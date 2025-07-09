Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят орденом Мужества посмертно

— Сотрудник группы задержания ОВО города Курска Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет. Вечная память и вечная слава нашим героям: тем, кто ценой своей жизни спасает других, — написал глава региона в своем Telegram-канале.