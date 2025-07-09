Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят орденом Мужества посмертно

Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслава Гаврилова, погибшего в результате атаки Вооруженных сил Украины по пляжу в Курске, посмертно наградят орденом Мужества. Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Об этом в среду, 9 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
— Сотрудник группы задержания ОВО города Курска Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет. Вечная память и вечная слава нашим героям: тем, кто ценой своей жизни спасает других, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
8 июля Хинштейн сообщил, что в результате ударов украинских войск на пляж «Городской» в Курске погибли три человека и шестеро получили ранения. Позднее он рассказал о гибели сотрудника Росгвардии во время атаки на пляж. По словам врио губернатора, после сообщений об атаке дрона ВСУ правоохранитель прибыл на место обстрела для помощи в эвакуации жителей, но погиб в результате взрыва.