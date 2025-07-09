На Украине признали, что боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячут в социальных объектах, намеренно размещая их там. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Относительно того, что размещают военных рядом или в объектах социальной инфраструктуры, вы поймите, что их все равно где-то необходимо размещать», — попыталась она оправдать действия украинского командования.
Скороход также отметила, что найти помещение под военнослужащих ВСУ «очень непросто», и якобы именно поэтому они размещаются в объектах социальной инфраструктуры.
Ранее российская сторона неоднократно сообщала, что боевики ВСУ намеренно прикрываются гражданскими как живым щитом.
Ранее KP.RU сообщал, что в городе Сумы центральная больница переполнена из-за огромного количества раненых боевиков ВСУ. При этом в медучреждении заполнены не только больничные палаты, но и коридоры.