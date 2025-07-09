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Оркестр дал рока! На «Славянском базаре» в Летнем амфитеатре прозвучали легендарные хиты

Рок-оркестр этим вечером превратил обычно тихий и уютный Витебск в фантастическую арену, где звучали лучшие песни разных поколений.

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Оркестр Nikamuza дал рока фестивальной столице, исполнив легендарные хиты разных времен, передает корреспондент БЕЛТА.

Сольники звезд на «Славянском базаре», выставки, спектакли, рок-увертюра. Чем удивляет фестивальный Витебск.

Рок-оркестр этим вечером превратил обычно тихий и уютный Витебск в фантастическую арену, где звучали лучшие песни разных поколений. В этом проекте Nikamuza собрал хиты из трех своих знаковых программ коллектива — «Рокофония», «Барокко» и «Rock XXI век».

Зрителей ждало фееричное музыкальное путешествие, где классические оркестровые аранжировки встретились с невероятной энергией рока. Это было первое выступление на главной концертной площадке фестиваля. Оформление сцены поражало не меньше, чем звучание легендарных песен. Визуальные эффекты, которые создавали экраны, просто уносили зрителей в космос. Все это и фирменный стиль оркестра сделали выступление Nikamuza поистине незабываемым.

В программе прозвучали легендарные композиции, ставшие символами эпохи, — «Богемская рапсодия» группы Queen, хиты группы «Скорпионс», отрывки из «Призрака оперы», а также берущие в плен сердце поклонника песни группы Imagine Dragons — каждый выход артистов вызывал у зрителей восторг. Затаив дыхание, зал внимал солистам и наслаждался объемным звучанием множества инструментов, создававших радующую душу гармонию.

Оркестр Nikamuza доказал, что рок не просто вечен, а многогранен и поистине прекрасен, способен покорять своей силой города, страны и материки. -0-

Фото Александра Хитрова.