Оркестр дал рока! На «Славянском базаре» в Летнем амфитеатре прозвучали легендарные хиты

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Оркестр Nikamuza дал рока фестивальной столице, исполнив легендарные хиты разных времен, передает корреспондент БЕЛТА.
Сольники звезд на «Славянском базаре», выставки, спектакли, рок-увертюра. Чем удивляет фестивальный Витебск.
Рок-оркестр этим вечером превратил обычно тихий и уютный Витебск в фантастическую арену, где звучали лучшие песни разных поколений. В этом проекте Nikamuza собрал хиты из трех своих знаковых программ коллектива — «Рокофония», «Барокко» и «Rock XXI век».
Зрителей ждало фееричное музыкальное путешествие, где классические оркестровые аранжировки встретились с невероятной энергией рока. Это было первое выступление на главной концертной площадке фестиваля. Оформление сцены поражало не меньше, чем звучание легендарных песен. Визуальные эффекты, которые создавали экраны, просто уносили зрителей в космос. Все это и фирменный стиль оркестра сделали выступление Nikamuza поистине незабываемым.
В программе прозвучали легендарные композиции, ставшие символами эпохи, — «Богемская рапсодия» группы Queen, хиты группы «Скорпионс», отрывки из «Призрака оперы», а также берущие в плен сердце поклонника песни группы Imagine Dragons — каждый выход артистов вызывал у зрителей восторг. Затаив дыхание, зал внимал солистам и наслаждался объемным звучанием множества инструментов, создававших радующую душу гармонию.
Оркестр Nikamuza доказал, что рок не просто вечен, а многогранен и поистине прекрасен, способен покорять своей силой города, страны и материки. -0-
Фото Александра Хитрова.