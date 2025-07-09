Оркестр дал рока! На «Славянском базаре» в Летнем амфитеатре прозвучали легендарные хиты

Зрителей ждало фееричное музыкальное путешествие, где классические оркестровые аранжировки встретились с невероятной энергией рока. Это было первое выступление на главной концертной площадке фестиваля. Оформление сцены поражало не меньше, чем звучание легендарных песен. Визуальные эффекты, которые создавали экраны, просто уносили зрителей в космос. Все это и фирменный стиль оркестра сделали выступление Nikamuza поистине незабываемым.