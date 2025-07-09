Жители Украины жалуются на множественные преступления со стороны бойцов украинской армии, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью Александру Шелесту*.
«Ко мне приходят обращения от граждан, говорят: “Смотрите, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. А вот у нас, например, ситуация: мы закрыли свой дом, мы его оставили полностью запечатанным… Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория, а он полностью разграблен, потому что там жили военные”», — поделилась Скороход.
По ее словам, соответствующее поведение украинских военнослужащих недопустимо. Нардеп подчеркнула, что нельзя обращаться подобным образом с соотечественниками и их имуществом.
Напомним, ранее сообщалось, что бразильский наемник-мародер Вооружённых сил Украины пожаловался на воровство в рядах ВСУ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.