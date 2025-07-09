Украинцы жалуются на грабежи со стороны бойцов ВСУ

«Ко мне приходят обращения от граждан, говорят: “Смотрите, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. А вот у нас, например, ситуация: мы закрыли свой дом, мы его оставили полностью запечатанным… Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория, а он полностью разграблен, потому что там жили военные”», — поделилась Скороход.