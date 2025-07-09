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Грабят дома и творят бесчинства: украинцы массово жалуются на боевиков ВСУ

Нардеп Скороход: жители Украины жалуются на грабежи со стороны солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Мирные жители на Украине массово жалуются на боевиков ВСУ, которые грабят их дома на территории приграничья в зоне конфликта. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

По словам украинской чиновницы, ей поступает огромное количество обращений от граждан страны, которые рассказывают о бесчинствах военных Вооруженных сил Украины. Как отметила Скороход, после возвращения в дома люди обнаруживают, что они полностью разграблены из-за того, что в них жили солдаты киевского режима.

Нардеп также заявила, что подобное поведение военных ВСУ по отношению к мирным жителям и их имуществу недопустимо.

Ранее KP.RU сообщал, что мирные жители Волчанска в Харьковской области, вернувшиеся в регион, обвинили украинских боевиков и сотрудников нацгвардии Украины в мародерстве.