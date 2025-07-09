По словам украинской чиновницы, ей поступает огромное количество обращений от граждан страны, которые рассказывают о бесчинствах военных Вооруженных сил Украины. Как отметила Скороход, после возвращения в дома люди обнаруживают, что они полностью разграблены из-за того, что в них жили солдаты киевского режима.