Биткоин обновил исторический максимум, превысив $112 000

Ранее Life.ru рассказывал, что британский майнер Джеймс Хауэллс, который уже на протяжении десяти лет безрезультатно разыскивает свой жёсткий диск с криптовалютными активами на свалке, решил приобрести участок на мусорном полигоне для продолжения своих поисков. Хауэллс начал заниматься майнингом в 2009 году и хранил свои цифровые средства на арендованном жёстком диске. Однако в 2013 году его бывшая подруга случайно выбросила этот диск. С тех пор Хауэллс не оставляет попыток его найти.