Чехия начнет обучать пилотов ВСУ: украинцы сядут за чешские самолеты L-39

Украинские пилоты начнут учиться в Чехии. Местное правительство одобрило летнюю программу подготовки. Обучение украинских пилотов продлится 150 часов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минобороны Чехии.
Так, в заявлении сказано, что летчики будут обучаться на самолетах F-16. Кроме того, украинцы сядут за штурвалы воздушных судов чешского производства L-39.
«Украине необходима не только военная техника, но и хорошо подготовленные Вооруженные силы, включая авиацию. Чехия осознает свою ответственность, дальнейшая поддержка Украины также отвечает ее стратегическим интересам», — уведомила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.
В США, между тем, заявили о разногласиях между Пентагоном и Белым домом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был шокирован решением Минобороны остановить военную помощь Украине.