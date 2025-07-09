Аэропорт Геленджика после открытия сможет принимать до трех рейсов одновременно

Аэропорт Геленджика после возобновления работы сможет одновременно обслуживать не более трех рейсов, сообщил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко на встрече с главой города Алексеем Богодистовым.
По словам Таранченко, авиакомпании уже проявляют интерес, но аэропорт ожидает окончательного заключения, после которого будет составлено расписание полетов и открыта продажа билетов. В связи с открытием идет подготовка к приему пассажиров в новом аэровокзальном комплексе.
Глава Геленджика Алексей Богодистов назвал открытие аэропорта важным событием для курорта и всего побережья Краснодарского края, отметив, что это упростит транспортную доступность и откроет новый этап развития туризма и экономики.
— Для нашего курорта это действительно значимое событие. Открытие воздушных ворот серьезно упростит транспортную и логистическую доступность не только Геленджика, но и всего побережья Краснодарского края, — написал Богодистов в своем Telegram-канале.
О том, что аэропорт Геленджика возобновит работу впервые за три года в среду, 9 июля, сообщил Минтранс. Проверки безопасности выполнения полетов провели эксперты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. До конца текущего года рабочие должны закончить обновление инфраструктуры авиагавани.