Аэропорт Геленджика после открытия сможет принимать до трех рейсов одновременно

По словам Таранченко, авиакомпании уже проявляют интерес, но аэропорт ожидает окончательного заключения, после которого будет составлено расписание полетов и открыта продажа билетов. В связи с открытием идет подготовка к приему пассажиров в новом аэровокзальном комплексе.