Ученые создали робота-хирурга, способного без подсказок провести операцию

Ученые из США разработали робота-хирурга и управляющий им ИИ-алгоритм, благодаря которому удалось провести сложную операцию на желчном пузыре без подсказок со стороны врача или меток, нанесенных на разные части и органы тела, пишет ТАСС.
Как отметили в пресс-службе Университета Джона Гопкинса, ученые хотели создать робота, который может учиться проводить операции при помощи наблюдения за действиями врача, а также осуществлять их без подсказок. Для решения этой задачи исследователи разработали искусственный интеллект, построенный на базе двух нейросетей-трансформаторов. Одна из них анализировала снимки с эндоскопа и формулировала рекомендации, вторая — преобразовывала инструкции в команды для робота.
Для обучения нейросетей провели 34 операции. Ученые получили более 17 часов видеозаписей. Их специальным образом разметили и применяли для обучения ИИ, который впоследствии провел восемь процедур на животных. Во всех случаях робот успешно справился с задачей. По мнению исследователей, это стало еще одним шагом на пути к созданию полностью автономных роботов-хирургов, способных проводить сложные операции без помощи медиков и подсказок.
Ранее сообщалось, что ученые из Китая создали самого маленького в мире робота-трансформера. Его можно задействовать в поисково-спасательных работах.