Ученые создали робота-хирурга, способного без подсказок провести операцию

Как отметили в пресс-службе Университета Джона Гопкинса, ученые хотели создать робота, который может учиться проводить операции при помощи наблюдения за действиями врача, а также осуществлять их без подсказок. Для решения этой задачи исследователи разработали искусственный интеллект, построенный на базе двух нейросетей-трансформаторов. Одна из них анализировала снимки с эндоскопа и формулировала рекомендации, вторая — преобразовывала инструкции в команды для робота.