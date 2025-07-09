Житель Борисова металлической цепью повредил чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК. Санкции статьи предусматривают общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет. -0-