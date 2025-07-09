9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова металлической цепью повредил чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел в райцентре в дневное время. По данным милиции, 51-летний ранее судимый горожанин минимум 15 раз ударил металлической цепью по чужому Volkswagen Passat. Бил по стеклам и кузову.
Очевидцы сообщили о нарушителе порядка правоохранителям. Обвиняемый не смог пояснить милиции причину своего поступка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК. Санкции статьи предусматривают общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет. -0-