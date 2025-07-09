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Чехия одобрила программу подготовки пилотов ВСУ

Пилотов ВСУ научат управлять самолётами F-16, которых нет на вооружении ВВС Чехии.

Источник: Аргументы и факты

Прага утвердила программу подготовки пилотов Вооружённых сил Украины, эта программа которая предусматривает 150-часовую подготовку восьми пилотов до конца текущего года, сообщает Минобороны Чехии.

«По предложению министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило в среду программу подготовки украинских пилотов, которую ведомство реализует через госпредприятие LOM Praha. Программа предусматривает 150 часов лётной подготовки. Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пилотов ВСУ научат управлять самолётами F-16. Этих самолётов нет на вооружении ВВС Чехии.

При это на Украине «выразили заинтересованность» в обучении на тренажёрах и «дозвуковых» самолётах производства Чехии L-39.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку «оборонительного» оружия украинской стороне.

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