Прага утвердила программу подготовки пилотов Вооружённых сил Украины, эта программа которая предусматривает 150-часовую подготовку восьми пилотов до конца текущего года, сообщает Минобороны Чехии.
«По предложению министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило в среду программу подготовки украинских пилотов, которую ведомство реализует через госпредприятие LOM Praha. Программа предусматривает 150 часов лётной подготовки. Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пилотов ВСУ научат управлять самолётами F-16. Этих самолётов нет на вооружении ВВС Чехии.
При это на Украине «выразили заинтересованность» в обучении на тренажёрах и «дозвуковых» самолётах производства Чехии L-39.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку «оборонительного» оружия украинской стороне.