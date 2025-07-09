В России начали сертификацию туристических маршрутов: что изменится

Туристические тропы, набравшие популярность в России, начнут работать в соответствии с новыми ГОСТами. Усовершенствованные требования безопасности внедряются повсеместно. Об этом свидетельствуют данные «Роскачества-Туризм», цитирует РИА Новости.
Работа по внедрению ГОСТов началась 9 июля, сказано в сообщении. Она проводится в рамках создания национальной системы туристических троп. При оценивании соответствия ГОСТам маршрутов станут применяться стандарты, регламентирующие организацию и оснащение троп.
«Сертификация направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов — для развития как внутреннего, так и международного туризма», — пояснила глава органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Шершнёва.
Ранее KP.RU сообщал, что экотропа с барьерами и пандусами появится в Оренбурге. Маршрут будет расположен в Бузулукском бору.