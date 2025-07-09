В России начали сертификацию туристических маршрутов: что изменится

«Сертификация направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов — для развития как внутреннего, так и международного туризма», — пояснила глава органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Шершнёва.