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В России начали сертификацию туристических маршрутов: что изменится

Роскачество начало внедрять новые требования безопасности туристических троп.

Источник: Комсомольская правда

Туристические тропы, набравшие популярность в России, начнут работать в соответствии с новыми ГОСТами. Усовершенствованные требования безопасности внедряются повсеместно. Об этом свидетельствуют данные «Роскачества-Туризм», цитирует РИА Новости.

Работа по внедрению ГОСТов началась 9 июля, сказано в сообщении. Она проводится в рамках создания национальной системы туристических троп. При оценивании соответствия ГОСТам маршрутов станут применяться стандарты, регламентирующие организацию и оснащение троп.

«Сертификация направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов — для развития как внутреннего, так и международного туризма», — пояснила глава органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Шершнёва.

Ранее KP.RU сообщал, что экотропа с барьерами и пандусами появится в Оренбурге. Маршрут будет расположен в Бузулукском бору.