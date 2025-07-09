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АТОР: работа аэропорта в Геленджике повысит спрос на курорт в 1,5−2 раза

Стоимость билетов составит примерно 17−20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 10 июля возобновит работу аэропорт Геленджика, он был закрыт с 24 февраля 2022 года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что открытие воздушной гавани в курортном городе позволит увеличить турпоток в Краснодарский край.

Но билеты вряд ли будут дешевыми, скорее всего, стоимость перелета составит порядка 15−20 тыс. рублей.

— Открытие аэропорта в Геленджике позволит региону Анапы, Геленджика, Туапсе нарастить прибытие туристов, на 10−15% к тому, что было бы без аэропорта, — дал прогноз эксперт.

В 2021 году воздушная гавань приняла 1 млн пассажиров. В этом сезоне будет порядка 400−450 тыс. человек.

-Это немножко добавит нам оптимизма, потому что дела Анапы, как вы знаете, идут, мягко говоря, не очень хорошо, — отметил Ромашкин в беседе с Газета.ru.

По оценкам АТОР, работа воздушной гавани может повысить интерес к курорту в полтора-два раза.

аэропорт может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в полтора-два раза.

Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе привело к снижению спроса на эти направления и его перераспределению в сторону Сочи и других курортов, пишет 360.ru.

Аэропорт Геленджика, который откроется спустя более трех лет, пока сможет обслуживать не более трех рейсов в день. Об этом заявил гендиректор воздушной гавани Иван Таранченко. Авиакомпании уже подают заявки на рейсы в Геленджик, пишет ОТР.

Ранее, более 11 тысяч туристов пострадали из-за отмен и задержек рейсов в российских аэропортах. Главные проблемы с вылетами в Турцию и Египет. Росавиация восстановила нормальную работу, но ущерб авиакомпаний превысил 20 миллиардов рублей, пишет Царьград.