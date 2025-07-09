АТОР: работа аэропорта в Геленджике повысит спрос на курорт в 1,5−2 раза

Аэропорт Геленджика, который откроется спустя более трех лет, пока сможет обслуживать не более трех рейсов в день. Об этом заявил гендиректор воздушной гавани Иван Таранченко. Авиакомпании уже подают заявки на рейсы в Геленджик, пишет ОТР.