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АТОР: Тур в Геленджик с перелетом в среднем будет стоить 70 тысяч рублей

Аэропорт Геленджика возобновит работу 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Геленджика возобновляет работу с 10 июля. Это добавило оптимизма всей туристической отрасли. По оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), интерес к отдыху в Геленджике вырастет в 1,5−2 раза.

А вот цены на билеты будут сопоставимы с сочинскими. Стоимость билетов составит порядка 17−20 тысяч рублей.

Планируется, что до конца года аэропорт обслужит порядка 200 тыс. туристов.

— Перелеты и даже первые рейсы загрузятся на 100 процентов, я в этом абсолютно убежден, — сказал «Постньюс» поделился вице-президент организации Сергей Ромашкин.

В сезоне 2025 в Геленджик ожидали порядка 2 млн туристов, но теперь регион рассчитывает примерно на 10% увеличение числа отдыхающих.

Плюсы от работы воздушной гавани ощутят так же соседние Анапа и Туапсе. В целом Краснодарский край выиграет от возобновления работы аэропорта.

— Мы ожидаем, что тур с перелетом будет стоить 70 тыс. руб, — заявил эксперт.