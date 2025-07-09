АТОР: Тур в Геленджик с перелетом в среднем будет стоить 70 тысяч рублей

Аэропорт Геленджика возобновляет работу с 10 июля. Это добавило оптимизма всей туристической отрасли. По оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), интерес к отдыху в Геленджике вырастет в 1,5−2 раза.
А вот цены на билеты будут сопоставимы с сочинскими. Стоимость билетов составит порядка 17−20 тысяч рублей.
Планируется, что до конца года аэропорт обслужит порядка 200 тыс. туристов.
— Перелеты и даже первые рейсы загрузятся на 100 процентов, я в этом абсолютно убежден, — сказал «Постньюс» поделился вице-президент организации Сергей Ромашкин.
В сезоне 2025 в Геленджик ожидали порядка 2 млн туристов, но теперь регион рассчитывает примерно на 10% увеличение числа отдыхающих.
Плюсы от работы воздушной гавани ощутят так же соседние Анапа и Туапсе. В целом Краснодарский край выиграет от возобновления работы аэропорта.
— Мы ожидаем, что тур с перелетом будет стоить 70 тыс. руб, — заявил эксперт.